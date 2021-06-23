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В Англии зафиксировали 41 случай заражения индийским штаммом коронавируса

В Англии зафиксировали 41 случай заражения индийским штаммом коронавируса По меньшей мере 41 случай заражения новым штаммом коронавируса, получившим название "Дельта плюс", зарегистрировали в Англии.
Другие страны
23 июня 2021 г. 20:35
В Англии зафиксировали 41 случай заражения индийским штаммом коронавируса

По меньшей мере 41 случай заражения новым штаммом коронавируса, получившим название "Дельта плюс", зарегистрировали в Англии.

Как передает Report, соответствующие данные распространила в среду Служба общественного здравоохранения Англии.

Всего, по информации службы, в стране зафиксировано почти 75 953 случая заражения индийским вариантом (штамм "Дельта" по новой классификации ВОЗ), что составляет 99% от общего числа заражений в Великобритании. Самое большое количество заражений индийским штаммом приходится на Англию, где проживает 85% населения всей страны.

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