В Англии зафиксировали 41 случай заражения индийским штаммом коронавируса

По меньшей мере 41 случай заражения новым штаммом коронавируса, получившим название "Дельта плюс", зарегистрировали в Англии.

По меньшей мере 41 случай заражения новым штаммом коронавируса, получившим название "Дельта плюс", зарегистрировали в Англии.

Как передает Report, соответствующие данные распространила в среду Служба общественного здравоохранения Англии.

Всего, по информации службы, в стране зафиксировано почти 75 953 случая заражения индийским вариантом (штамм "Дельта" по новой классификации ВОЗ), что составляет 99% от общего числа заражений в Великобритании. Самое большое количество заражений индийским штаммом приходится на Англию, где проживает 85% населения всей страны.