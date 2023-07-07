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В Англии учителя начали национальную забастовку

В Англии учителя начали национальную забастовку В Англии учителя проводят уже вторую забастовку на этой неделе, требуя повышения заработной платы.
Другие страны
7 июля 2023 г. 12:32
В Англии учителя начали национальную забастовку

В Англии учителя проводят уже вторую забастовку на этой неделе, требуя повышения заработной платы.

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

Ожидается, что забастовки приведут к отмене мероприятий, традиционных для окончания летнего семестра, и продлятся до осени, если власти не смогут предложить педагогам более выгодное предложение по оплате труда.

Правительство уже обещало учителям единовременную выплату в размере 1 тыс. фунтов стерлингов и повышение зарплаты в среднем на 4,5%, начиная со следующего учебного года, однако профсоюзы решительно отвергли эту инициативу.

Министр образования считает, что взаимовыгодное соглашение должно быть достигнуто с учетом требований учителей и возможностей налогоплательщиков в условиях увеличения стоимости жизни.

Забастовки, организованные Национальным профсоюзом образования, начались еще в февраля. На этой неделе учителя выходили на пикеты уже дважды.

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Версия на английском языке Teachers in England go on strike

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