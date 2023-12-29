О нас

В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике

В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике Трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике в Северном Йоркшире.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 16:40
В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике

Трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике в Северном Йоркшире.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом говорится сообщении на сайте полиции графства.

"Службы экстренной помощи устраняют последствия серьезного инцидента с участим полноприводного автомобиля на реке Эск в районе Глесдейла в Северном Йоркшире... Пожарная служба, скорая помощь, партнерские учреждения и полиция прибыли на место происшествия. Также была направлена поддержка с воздуха. К сожалению, трое мужчин умерли на месте", - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщили, что мужчины попытались вытащить уже погрузившийся под воду джип с помощью тракторов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 3 men who died in submerged 4x4 in UK 'swept away' by heavy rain after trying to cross river

Самое читаемое

ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi