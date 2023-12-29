В Англии трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике

Трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике в Северном Йоркшире.

Трое мужчин погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике в Северном Йоркшире.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом говорится сообщении на сайте полиции графства.

"Службы экстренной помощи устраняют последствия серьезного инцидента с участим полноприводного автомобиля на реке Эск в районе Глесдейла в Северном Йоркшире... Пожарная служба, скорая помощь, партнерские учреждения и полиция прибыли на место происшествия. Также была направлена поддержка с воздуха. К сожалению, трое мужчин умерли на месте", - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщили, что мужчины попытались вытащить уже погрузившийся под воду джип с помощью тракторов.