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В Англии сразу два объекта могут быть лишены статуса культурного наследия

В Англии сразу два объекта могут быть лишены статуса культурного наследия Стоунхендж может потерять статус объекта всемирного наследия из-за строительства тоннеля под достопримечательностью.
Другие страны
25 июля 2021 г. 01:47
В Англии сразу два объекта могут быть лишены статуса культурного наследия

Стоунхендж может потерять статус объекта всемирного наследия из-за строительства тоннеля под достопримечательностью.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Guardian.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) предупредила британские власти, что из-за организации подземной автострады Стоунхендж получит статус объекта, находящегося по угрозой, за которым следует исключение из списка культурных наследий.

Проект подземного коридора утвердили в британском минтрансе в ноябре 2020 года. Он должен разгрузить автостраду A303. Длина новой дороги - почти 3 км.

Согласно мнению ученых, Cтоунхeндж был построен около 2,5 тыс. лет до н.э. Наиболее тяжелые его камни весят 30-40 т. Истинное предназначение комплекса до сих пор неизвестно.

В феврале британские археологи высказали предположение, что для постройки Стоунхенджа могли быть использованы мегалиты археологического комплекса Ваун-Маун, построенного около 5 тыс. лет назад в холмах Пресели валлийского графства Пембрукшир.

Таким образом, Великобритании может стать первой страной в мире, сразу два объекта которой были лишены статуса культурного наследия.

Ранее в июле ЮНЕСКО включил в свой список культурных объектов, находящихся под угрозой уничтожения, ансамбль административных зданий в порту Ливерпуля из-за активной застройки в центре города.

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