В Англии пятеро подростков, убивших ровесника, приговорены к пожизненному заключению

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Суд Хартфордшира (графство на юго-востоке Англии) обнародовал имена пяти подростков, в декабре минувшего года замучивших до смерти своего ровесника, Джейкоба Абрахама, сообщает Report со ссылкой на Mirror.

Подростки, трем из которых было по 14 лет, а двум – по 15, заманили Джейкоба в ловушку, где в течение некоторого времени пытали его, а затем бросили умирать. Абрахама, истекающего кровью, обнаружил его брат, однако помочь подростку было уже нельзя.

Кай Фишер-Диксон, Шаюб Махмуд, Тремейн Грей, Омарион Стивенс и Абдулкалик Мохамед, члены молодежной банды "Олбани-парк", были приговорены к пожизненному тюремному заключению.

По мнению адвокатов, подростки не собирались убивать Джейкоба. Однако после судебных слушаний, продолжавшихся пять недель, присяжные признали их виновными в убийстве.