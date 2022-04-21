В Англии пнувшего ежа молочника оштрафовали за причинение "ненужных страданий"

Англичанина Дэвида Херринга признали виновным в причинении "ненужных страданий" животному, относящемуся к охраняемым видам.

Англичанина Дэвида Херринга признали виновным в причинении "ненужных страданий" животному, относящемуся к охраняемым видам.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Херринг, работающий молочником, попал на видео в тот момент, когда несколько раз пнул ежа, лакомившегося из кормушки, оставленной ему заботливой хозяйкой дома.

Хозяйка дома, Эллен Бэрроуз, пожаловавшаяся на действия мужчины в полицию, сообщила, что уже много лет оставляет еду для ежей рядом со своим домом, так как, по ее мнению, животные не представляют людям никакой опасности. Молочник же приходит 2-3 раза в неделю, и, как сообщила женщина, она была возмущена, увидев подобное поведение на камере уличного видеонаблюдения.

Херринга приговорили к выплате штрафа в размере 277 фунтов стерлингов. Помимо этого ему придется со своего счета оплатить судебные издержки в размере 300 долларов.