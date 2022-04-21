О нас
Аудио новости

В Англии пнувшего ежа молочника оштрафовали за причинение "ненужных страданий"

В Англии пнувшего ежа молочника оштрафовали за причинение "ненужных страданий" Англичанина Дэвида Херринга признали виновным в причинении "ненужных страданий" животному, относящемуся к охраняемым видам.
Другие страны
21 апреля 2022 г. 18:20
В Англии пнувшего ежа молочника оштрафовали за причинение ненужных страданий

Англичанина Дэвида Херринга признали виновным в причинении "ненужных страданий" животному, относящемуся к охраняемым видам.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Херринг, работающий молочником, попал на видео в тот момент, когда несколько раз пнул ежа, лакомившегося из кормушки, оставленной ему заботливой хозяйкой дома.

Хозяйка дома, Эллен Бэрроуз, пожаловавшаяся на действия мужчины в полицию, сообщила, что уже много лет оставляет еду для ежей рядом со своим домом, так как, по ее мнению, животные не представляют людям никакой опасности. Молочник же приходит 2-3 раза в неделю, и, как сообщила женщина, она была возмущена, увидев подобное поведение на камере уличного видеонаблюдения.

Херринга приговорили к выплате штрафа в размере 277 фунтов стерлингов. Помимо этого ему придется со своего счета оплатить судебные издержки в размере 300 долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
Forbes: Крейсер Москва стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
Forbes: Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
14 апреля 2022 г. 21:36
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
15 апреля 2022 г. 21:31
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
Все больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
ФотоВсе больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
16 апреля 2022 г. 14:41
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве прогремели мощные взрывы
15 апреля 2022 г. 04:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi