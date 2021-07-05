В Англии отменят обязательный масочный режим

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил планы по снятию ограничений по COVID-19 в Англии после 19 июля: ношение масок перестанет быть обязательным, откроются ночные клубы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил планы по снятию ограничений по COVID-19 в Англии после 19 июля: ношение масок перестанет быть обязательным, откроются ночные клубы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, правительство пошло на этот шаг, несмотря на заявления ученых о начале третьей волны пандемии. Власти признавали резкий рост заражений, однако отмечали, что в значительной части сейчас заражаются коронавирусом люди младше 40 лет, то есть те, кто пока не получил второй дозы вакцины или не вакцинирован вовсе.

Также правительство отмечает, что при росте заражений суточный уровень смертности остается стабильно низким. Для выхода страны из режима ограничений власти ускорили вакцинацию и сократили интервал между двумя дозами прививки. До 19 июля правительство намерено привить почти всех совершеннолетних жителей страны.