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В Англии мужчину задержали по подозрению в убийстве трех человек

В Англии мужчину задержали по подозрению в убийстве трех человек Полиция английского города Ноттингем задержала во вторник 31-летнего мужчину по подозрению в убийстве трех человек.
Другие страны
13 июня 2023 г. 13:09
В Англии мужчину задержали по подозрению в убийстве трех человек

Полиция английского города Ноттингем задержала во вторник 31-летнего мужчину по подозрению в убийстве трех человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном полицейским управлением графства Ноттингтемшир.

"Полиция была вызвана на Илкестон-роуд около 4 часов утра, где на улице были найдены мертвыми два человека. После этого последовал вызов на другое происшествие на Милтон-стрит, где водитель фургона попытался задавить трех человек. Они получают помощь в больнице. Еще один мужчина был найден мертвым на улице Магдала-роуд. Полиция задержала 31-летнего мужчину по подозрению в убийстве, он находится под стражей", - сказано в документе.

Английская полиция перекрыла центральную часть города с населением более 270 тыс. человек.

"Многие дороги закрыты для движения в городе на время расследования инцидента", - сообщила полиция. В центр также стянуты пожарные службы.

О приостановке движения в центральной части Ноттингема объявили и компании, занимающиеся перевозками на общественном транспорте.

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