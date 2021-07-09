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В Англии могут объявить выходной в случае победы сборной на Евро-2020

В Англии могут объявить выходной в случае победы сборной на Евро-2020 На сайте парламента Великобритании запустили петицию с просьбой объявить в стране выходной в случае победы сборной Англии на чемпионате Европы — 2020
Другие страны
9 июля 2021 г. 02:37
В Англии могут объявить выходной в случае победы сборной на Евро-2020

На сайте парламента Великобритании запустили петицию с просьбой объявить в стране выходной в случае победы сборной Англии на чемпионате Европы — 2020.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

Накануне, 7 июля, национальная команда в полуфинальном матче одолела Данию. В основное время соперники обменялись голами, а в дополнительное англичане заработали пенальти и вырвали победу — 2:1.

На данный момент подпись под петицией поставили уже более 250 тыс. человек. Ранее говорилось, что если она соберёт 100 тыс. подписей, парламент будет обязан рассмотреть инициативу граждан.

В финале Евро-2020 англичанам предстоит встретиться с командой Италии, которая в своём полуфинале одолела Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.). Решающий матч турнира пройдёт на стадионе "Уэмбли" 11 июля и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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