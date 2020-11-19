В Англии из-за пандемии зафиксирована самая высокая смертность за 10 лет

Примерно 11% всех смертей с января по октябрь в Англии случились из-за заражения коронавирусом

Самый высокий за 10 лет показатель смертности в период с января по октябрь зафиксирован в Англии в 2020 году из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня докладе Национальной статистической службы Соединенного Королевства.

В нем подчеркивается, что примерно 11% всех смертей в Англии (50,012 летальных исходов) случились из-за заражения коронавирусом. Еще большее число людей ушло из жизни лишь из-за болезни Альцгеймера и проблем с сердцем. В докладе отмечается, что за первые 10 месяцев нынешнего года умерло на 37,8 тыс. человек больше, чем за этот же период в среднем за последние пять лет.

В общей сложности от коронавируса в стране умерли свыше 52,2 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в Великобритании составляет 1,43 млн. В конце октября правительство Соединенного Королевства признало, что в условиях второй волны пандемии единственный способ предотвратить резкий рост смертности - ввести новый карантин. Он начал действовать 5 ноября и должен продлиться до начала декабря.