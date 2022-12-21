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В Англии и Уэльсе пройдет забастовка водителей скорой помощи

В Англии и Уэльсе пройдет забастовка водителей скорой помощи Самая масштабная за последние 30 лет забастовка служб неотложной медицинской помощи пройдет в среду в Англии и Уэльсе.
Другие страны
21 декабря 2022 г. 08:20
В Англии и Уэльсе пройдет забастовка водителей скорой помощи

Самая масштабная за последние 30 лет забастовка служб неотложной медицинской помощи пройдет в среду в Англии и Уэльсе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, всего на работу не выйдут около 10 тысяч водителей машин скорой помощи, сотрудников, принимающих звонки пациентов, и вспомогательного персонала.

Стачки организованы профсоюзами GMB, Unison и Unite, которые требуют повышения зарплат на уровень выше инфляции. Они охватывают почти всю территорию Уэльса и Англии за исключением ее восточной части.

Согласно договоренностям, достигнутым между профсоюзами и Национальной службой здравоохранения, скорые помощи будут, как и в обычные дни, выезжать к людям, жизнь которых под угрозой из-за, например, остановки сердца, инсульта или инфаркта. Однако неразберихи добавляет то, что точный список вызовов, которые будут обслуживаться, и те, которые не будут, в случае с каждым из объединений работников служб скорой помощи разный. Так, неясно, будут ли члены из той или иной ассоциации выезжать на вызовы второй группы срочности, когда речь идет, например, о подозрении на инфаркт. Точно так же отличается и продолжительность забастовок - в одном случае они продлятся 12 часов, в другом - 24 часа.

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