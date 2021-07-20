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В Англии хакеры атаковали автоматы по продаже ж/д билетов

В Англии хакеры атаковали автоматы по продаже ж/д билетов Автоматы самообслуживания по продаже проездных билетов, установленные на станциях государственного железнодорожного перевозчика Northern в Англии, подверглись, предположительно, кибератаке с использованием вирусов-вымогателей.
Другие страны
20 июля 2021 г. 02:48
В Англии хакеры атаковали автоматы по продаже ж/д билетов

Автоматы самообслуживания по продаже проездных билетов, установленные на станциях государственного железнодорожного перевозчика Northern в Англии, подверглись, предположительно, кибератаке с использованием вирусов-вымогателей.

Как передает Report, об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Государственный перевозчик, оказывающий услуги на севере Англии, указал, что хакеры атаковали серверы, на которых работают автоматы по продаже билетов.

"Это является предметом текущего расследования с нашим поставщиком, но есть признаки того, что служба билетных автоматов подверглась кибератаке с использованием программ-вымогателей", - прокомментировали произошедшее в компании. Перевозчик заверил, что персональные данные клиентов, а также информация о платежах не были раскрыты.

По информации Би-би-си, железнодорожный оператор лишь два месяца назад закончила установку 621 аппарата по продаже билетов с сенсорными экранами на 420 станциях, что обошлось компании в 17 млн евро.

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