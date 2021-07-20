В Англии хакеры атаковали автоматы по продаже ж/д билетов

Автоматы самообслуживания по продаже проездных билетов, установленные на станциях государственного железнодорожного перевозчика Northern в Англии, подверглись, предположительно, кибератаке с использованием вирусов-вымогателей.
Как передает Report, об этом сообщила вещательная корпорация
Государственный перевозчик, оказывающий услуги на севере Англии, указал, что хакеры атаковали серверы, на которых работают автоматы по продаже билетов.
"Это является предметом текущего расследования с нашим поставщиком, но есть признаки того, что служба билетных автоматов подверглась кибератаке с использованием программ-вымогателей", - прокомментировали произошедшее в компании. Перевозчик заверил, что персональные данные клиентов, а также информация о платежах не были раскрыты.
По информации Би-би-си, железнодорожный оператор лишь два месяца назад закончила установку 621 аппарата по продаже билетов с сенсорными экранами на 420 станциях, что обошлось компании в 17 млн евро.