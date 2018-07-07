В Англии гости отказались прийти на свадьбу после запрета невесты смотреть ЧМ

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Англии гости отклонили свадебное приглашение невесты из-за того, что она запретила всем на торжестве следить за игрой национальной команды в 1/4 финала мирового первенства.
Как сообщает Report, об этом пишет The Mirror.
Отмечается, что девушка приняла решение назвать свадьбу оригинальным способом — "торжество без футбола". По плану невесты, гости должны будут не только забыть о четвертьфинальном поединке между сборными Англии и Швеции, но и даже отказаться от смартфонов, чтобы не узнавать счёт матча.
Впрочем, эти правила пришлись не по душе многим гостям, которые вместо праздничного стола выбрали просмотр футбола в своих любимых пабах.
Напомним, англичане сыграют за право выхода в полуфинал чемпионата мира с командой Швеции 7 июля.
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