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    В Англии футбольного арбитра уволили за шутку над инвалидами

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Рефери Английской премьер-лиги (АПЛ) Бобби Мэдли был отстранён от работы из-за шутки про инвалидов, опубликованной в социальных сетях.

    Как передает Report, Мэдли отправил в Snapchat картинку, где был изображён человек с ограниченными возможностями, с подписью: "Я бы победил его в забеге на школьный день спорта".

    В этой связи было проведено дисциплинарное слушание, по итогам которого 32-летнего рефери уволили.

    Теперь Мэдли пробует продолжить карьеру в Норвегии. 

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