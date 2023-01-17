В Англии десятки тысяч медсестер проведут забастовки

Десятки тысяч медсестер Англии примут участие в забастовках в феврале с целью добиться от правительства повышения уровня оплаты труда.

Десятки тысяч медсестер в Англии примут участие в забастовках в феврале с целью добиться от правительства повышения уровня оплаты труда.

Как передает Report , об этом решении сообщил Королевский колледж медсестринского дела (Royal College of Nursing, RCN).

В заявлении профсоюза отмечается, что стачки намечены на 6 и 7 февраля и продлятся в каждом случае 12 часов. Они будут еще масштабнее, чем забастовки в декабре прошлого года, когда медсестры не вышли на работу впервые за 106 лет существования.

Если тогда в акциях приняли участие представители 55 ассоциаций Национальной службы здравоохранения (National Health Service, NHS) Англии, то теперь их количество увеличится до 73. Сотрудники 12 ассоциаций NHS Уэльса также присоединятся к протестам.