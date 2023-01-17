О нас

В Англии десятки тысяч медсестер проведут забастовки

В Англии десятки тысяч медсестер проведут забастовки Десятки тысяч медсестер Англии примут участие в забастовках в феврале с целью добиться от правительства повышения уровня оплаты труда.
Другие страны
17 января 2023 г. 00:06
В Англии десятки тысяч медсестер проведут забастовки

Десятки тысяч медсестер в Англии примут участие в забастовках в феврале с целью добиться от правительства повышения уровня оплаты труда.

Как передает Report, об этом решении сообщил Королевский колледж медсестринского дела (Royal College of Nursing, RCN).

В заявлении профсоюза отмечается, что стачки намечены на 6 и 7 февраля и продлятся в каждом случае 12 часов. Они будут еще масштабнее, чем забастовки в декабре прошлого года, когда медсестры не вышли на работу впервые за 106 лет существования.

Если тогда в акциях приняли участие представители 55 ассоциаций Национальной службы здравоохранения (National Health Service, NHS) Англии, то теперь их количество увеличится до 73. Сотрудники 12 ассоциаций NHS Уэльса также присоединятся к протестам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби
16 января 2023 г. 18:00
Президент: В Азербайджане очень позитивный инвестиционный климат
Президент: В Азербайджане очень позитивный инвестиционный климат
16 января 2023 г. 15:55
Ильхам Алиев: В азербайджанском секторе Каспия имеется 157 ГВт ветроэнергетического потенциала
Ильхам Алиев: В азербайджанском секторе Каспия имеется 157 ГВт ветроэнергетического потенциала
16 января 2023 г. 15:14
Геополитическая активность президента Азербайджана приносит свои плоды
Геополитическая активность президента Азербайджана приносит свои плоды
16 января 2023 г. 14:10
Община Западного Азербайджана обратилась к общественности в связи с Концепцией возвращения
Община Западного Азербайджана обратилась к общественности в связи с Концепцией возвращения
16 января 2023 г. 11:58
Состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном
15 января 2023 г. 20:23
Закир Гасанов провел совещание и дал конкретные поручения по предотвращению провокаций
Закир Гасанов провел совещание и дал конкретные поручения по предотвращению провокаций
14 января 2023 г. 12:26
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
13 января 2023 г. 23:12
Международный суд проведет слушания по иску Азербайджана
Международный суд проведет слушания по иску Азербайджана
13 января 2023 г. 23:04
Повышены стипендии докторантам, магистрам и студентам - СПИСОК  
Повышены стипендии докторантам, магистрам и студентам - СПИСОК  
13 января 2023 г. 21:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi