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В Амурской области РФ при пожаре в жилом доме погибли женщина и трое детей

В Амурской области РФ при пожаре в жилом доме погибли женщина и трое детей Возгорание в жилом доме, произошедшее в Амурской области РФ, стало причиной смерти женщины и троих детей.
Другие страны
30 сентября 2024 г. 08:51
В Амурской области РФ при пожаре в жилом доме погибли женщина и трое детей

Возгорание в жилом доме, произошедшее в Амурской области РФ, стало причиной смерти женщины и троих детей.

Как передает Report, об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

"В городе Свободном загорелся одноэтажный деревянный жилой дом. При тушении пожарные обнаружили тела 30-летней женщины и трех сыновей: 14 и 8 лет, 9 месяцев. Обстоятельства и причину пожара установят дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарного извещателя в доме не было. Возгорание ликвидировано на площади 40 кв. м. К тушению привлекли 10 специалистов и 3 единицы техники.

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