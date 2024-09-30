В Амурской области РФ при пожаре в жилом доме погибли женщина и трое детей

Возгорание в жилом доме, произошедшее в Амурской области РФ, стало причиной смерти женщины и троих детей.

Возгорание в жилом доме, произошедшее в Амурской области РФ, стало причиной смерти женщины и троих детей.

Как передает Report , об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

"В городе Свободном загорелся одноэтажный деревянный жилой дом. При тушении пожарные обнаружили тела 30-летней женщины и трех сыновей: 14 и 8 лет, 9 месяцев. Обстоятельства и причину пожара установят дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарного извещателя в доме не было. Возгорание ликвидировано на площади 40 кв. м. К тушению привлекли 10 специалистов и 3 единицы техники.