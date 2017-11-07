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    В Амурской области при взлете разбился самолет

    Oдин из пилотов погиб

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет Ан-2 разбился в аэропорту поселка Экимчан Амурской области.

    Как передает Report, об этом сообщили во вторник ТАСС региональном ГУ МЧС.

    "Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, при посадке загорелся. На место выехали пожарные расчеты пожарной части поселка Экимчан, на месте происшествия работает оперативная группа", - сказал начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Денис Долинин.

    Источник в экстренных службах региона добавил, что, по предварительной информации, один из пилотов погиб. Пассажиров на борту не было.

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