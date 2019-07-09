​В амстердамском аэропорту столкнулись два самолета

Два пассажирских самолета, принадлежащих авиакомпаниям EasyJet и KLM, столкнулись около терминала в амстердамском аэропорту Схипхол, пострадавших нет, cообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник утром с самолетами Boeing 737-800 и Airbus A320. По предварительным данным, столкновение произошло во время буксировки воздушных судов. Самолет авиакомпании KLM должен был вылететь в Мадрид, воздушное судно easyJet - в Лондон. Авиакомпании направили пассажиров на другие воздушные суда, которые последуют по тому же маршруту.

В результате столкновения одному из самолетов был нанесен ущерб. На расписание вылета и прилета рейсов инцидент не повлиял.

Как отмечает Dutch News, это второй подобный инцидент в амстердамском аэропорту за год. В феврале, предварительно, во время буксировки одного из самолетов, произошло столкновение двух самолетов авиакомпании KLM.