О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Амстердаме при нападении мужчины с ножом погиб человек

В Амстердаме при нападении мужчины с ножом погиб человек Полиция задержала подозреваемого, им оказался 29-летний мужчина
Другие страны
22 мая 2021 г. 10:41
В Амстердаме при нападении мужчины с ножом погиб человек

Один человек погиб, четыре ранены при нападении мужчины с ножом в столице Нидерландов Амстердаме, подозреваемый задержан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Dutch News со ссылкой на полицию.

Сообщается, что в ночь с пятницы на субботу мужчина, вооруженный ножом, совершил серию спонтанных нападений на прохожих в районе Де Пейп, в результате один человек погиб, еще четыре были доставлены в больницу.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 29-летний мужчина. Согласно заявлению полиции, нет прямых свидетельств в пользу того, что у задержанного был террористический мотив, однако рассматриваются разные версии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В Азербайджане отменят использование масок на открытом воздухе
В Азербайджане отменят использование масок на открытом воздухе
20 мая 2021 г. 11:12
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
Завершился второй полуфинал Евровидения-2021
Завершился второй полуфинал "Евровидения-2021"
21 мая 2021 г. 01:26
Всемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
ФотоВсемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
20 мая 2021 г. 09:57
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25
В Баку создается новый медицинский центр
В Баку создается новый медицинский центр
20 мая 2021 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi