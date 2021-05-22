В Амстердаме при нападении мужчины с ножом погиб человек

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 29-летний мужчина

Один человек погиб, четыре ранены при нападении мужчины с ножом в столице Нидерландов Амстердаме, подозреваемый задержан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Dutch News со ссылкой на полицию.

Сообщается, что в ночь с пятницы на субботу мужчина, вооруженный ножом, совершил серию спонтанных нападений на прохожих в районе Де Пейп, в результате один человек погиб, еще четыре были доставлены в больницу.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 29-летний мужчина. Согласно заявлению полиции, нет прямых свидетельств в пользу того, что у задержанного был террористический мотив, однако рассматриваются разные версии.