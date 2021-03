В городе Амстердам около тысячи человек вышли на демонстрацию против ограничительных мер по коронавирусу, полиция применила водометы для разгона толпы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила мэрия города.

В воскресенье на Музейной площади собрались, по оценкам мэрии, порядка тысячи человек, выступающих против ограничительных мер, введенных правительством страны для борьбы с коронавирусом.

Собравшиеся игнорировали призывы правоохранителей разойтись, в связи с чем полиция применила водометы.