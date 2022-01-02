В Амстердаме полиция использовала служебных собак против протестующих

Несколько столкновений между полицейскими и участниками протестов против антиковидных ограничений произошли в столице Нидерландов Амстердаме.

Несколько столкновений между полицейскими и участниками протестов против антиковидных ограничений произошли в столице Нидерландов Амстердаме.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее муниципалитет Амстердама, прокуратура и полиция запретили проводить 2 января в городе демонстрацию против ограничений для борьбы с COVID-19 из-за отказа организаторов обеспечить безопасное проведение мероприятия. Это предусматривало ограничение числа участников до 3,5 тысячи. Однако организаторы заявили, что ожидают участия 25 тысяч человек и намерены пройти шествием через весь город.

По меньшей мере один участник протеста против коронавирусных ограничений в Амстердаме пострадал после того, как полицейские использовали служебных собак против протестующих, отмечает портал NL Times.