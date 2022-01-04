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В Амстердаме 90% случаев заражения коронавирусом приходятся на "омикрон"

В Амстердаме 90% случаев заражения коронавирусом приходятся на "омикрон" В Амстердаме в 91% положительных тестов на COVID-19 был выявлен штамм "омикрон".
Другие страны
4 января 2022 г. 21:58
В Амстердаме 90% случаев заражения коронавирусом приходятся на омикрон

В Амстердаме в 91% положительных тестов на COVID-19 был выявлен штамм "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Амстердамской региональной службы эпидемиологического надзора (ARGOS).

"В общей сложности в 69 из 76 (91%) выбранных положительных образцов тестов на SARS-CoV-2, взятых 2 января в Муниципальных службах здравоохранения (GGD), был выявлен штамм "омикрон", - сообщила служба эпиднадзора в своем Twitter.

Напомним, что власти Нидерландов ввели локдаун в стране с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон". В стране закрыты все бары, кафе, рестораны, магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные и другие спортивные залы. Не работают также парикмахерские и салоны красоты, не проводятся рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы. Школы также закрыты, взрослым рекомендовано по возможности работать удаленно.

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