В Амстердаме 90% случаев заражения коронавирусом приходятся на "омикрон"

В Амстердаме в 91% положительных тестов на COVID-19 был выявлен штамм "омикрон".

В Амстердаме в 91% положительных тестов на COVID-19 был выявлен штамм "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в сообщении Амстердамской региональной службы эпидемиологического надзора (ARGOS).

"В общей сложности в 69 из 76 (91%) выбранных положительных образцов тестов на SARS-CoV-2, взятых 2 января в Муниципальных службах здравоохранения (GGD), был выявлен штамм "омикрон", - сообщила служба эпиднадзора в своем Twitter.

Напомним, что власти Нидерландов ввели локдаун в стране с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон". В стране закрыты все бары, кафе, рестораны, магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные и другие спортивные залы. Не работают также парикмахерские и салоны красоты, не проводятся рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы. Школы также закрыты, взрослым рекомендовано по возможности работать удаленно.