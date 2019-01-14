В Америке будет создана крупнейшая золотодобывающая компания в мире

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Американская горнодобывающая корпорация Newmont Mining и канадская Goldcorp договорились о слиянии, чтобы стать крупнейшим золотодобытчиком в мире.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник компания из США, уточнив, что партнеры обменяются акциями на общую сумму 10 миллиардов долларов.

Объединённая корпорация будет называться Newmont Goldcorp. Американский золотодобытчик заплатит за каждую акцию Goldcorp 0,328 стоимости собственной акции плюс два цента.

Ранее американский инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз максимальной цены на золото на этот год до 1 425 долларов за унцию.