В американском Висконсине четыре человека погибли в результате стрельбы

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Висконсин, среди них офицер полиции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox 6.

Ранее сообщалось, что несколько эпизодов стрельбы произошли на севере Висконсина.

На пресс-конференции полиции капитан Тод Баэтен сообщил, что стрельба происходила последовательно сразу в трех местах в городской агломерации рядом с населенным пунктом Ваусау — рядом с банком, юридической фирмой и жилым домом.

Отмечается, что стрельба началась вследствие "семейных разборок". Полиция задержала подозреваемого. В настоящее время ведется расследование произошедшего.