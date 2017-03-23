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    В американском Висконсине четыре человека погибли в результате стрельбы

    Среди них офицер полиции

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Висконсин, среди них офицер полиции.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox 6.

    Ранее сообщалось, что несколько эпизодов стрельбы произошли на севере Висконсина.

    На пресс-конференции полиции капитан Тод Баэтен сообщил, что стрельба происходила последовательно сразу в трех местах в городской агломерации рядом с населенным пунктом Ваусау — рядом с банком, юридической фирмой и жилым домом.

    Отмечается, что стрельба началась вследствие "семейных разборок". Полиция задержала подозреваемого. В настоящее время ведется расследование произошедшего.

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