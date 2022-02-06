В американском Техасе мужчина убил четырех человек и покончил с собой

Мужчина убил четырех членов своей семьи, ранил еще троих и покончил с собой в американском городе Корсикана (штат Техас).

Мужчина убил четырех членов своей семьи, ранил еще троих и покончил с собой в американском городе Корсикана (штат Техас).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном в Facebook местной полиции.

"5 февраля 2022 года подозреваемый убил членов своей семьи. Полиция, прибыв на место, обнаружила тела убитых в своем доме мужчины и женщины. Дальнейшие поиски привели к двум пострадавшим. Оба доставлены в травматологический районный центр Далласа", - уточнили органы правопорядка.

По их информации, также были обнаружены тела ребенка и мужчины. Еще одна женщина госпитализирована с огнестрельными ранениями.

Подозреваемый был обнаружен в тяжелом состоянии в автомобиле. Он умер позднее в больнице.