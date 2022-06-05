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В американском штате Вирджиния произошла стрельба, есть погибший и раненые

В американском штате Вирджиния произошла стрельба, есть погибший и раненые Стрельба произошла в ночь во время выпускного в американском штате Вирджиния.
Другие страны
5 июня 2022 г. 03:03
В американском штате Вирджиния произошла стрельба, есть погибший и раненые

Стрельба произошла в ночь во время выпускного в американском штате Вирджиния.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В результате инцидента погиб 20-летний юноша, еще семеро получили ранения.

На место происшествия было вызвано большое количество медиков и правоохранителей. Офицер полиции округа Честерфилд Брад Багдеров заявил, что правоохранители изъяли с места стрельбы более 50 патронов четырех разных калибров, а число нападавших пока не установлено.

По факту начато расследование.

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