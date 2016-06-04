​В американском штате Техас наводнения унесли жизни 12 человек

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло до 12, среди них пятеро военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, уровень воды в реке Бразос в округе Форт-Бенд из-за дождей достиг максимума за последние 100 лет.

Власти провели эвакуацию нескольких районов двух городов, расположенных на ее берегах. Свои дома были вынуждены покинуть несколько тысяч человек.

Из-за непогоды в аэропортах Далласа и Хьюстона были отменены более 150 рейсов. Властям пришлось эвакуировать заключенных трех тюрем.

Как сообщила Национальная метеорологическая служба, сильные дожди ожидаются в восточной части Техаса в эти выходные.