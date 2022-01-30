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В американском штате Невада при ДТП погибли не менее девяти человек

В американском штате Невада при ДТП погибли не менее девяти человек По меньшей мере девять человек погибли в ДТП с участием шести машин в городе Северный Лас-Вегас в американском штате Невада.
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30 января 2022 г. 14:19
В американском штате Невада при ДТП погибли не менее девяти человек

По меньшей мере девять человек погибли в ДТП с участием шести машин в городе Северный Лас-Вегас в американском штате Невада.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал KTNV-TV со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, легковой автомобиль двигался на большой скорости, проехал на красный свет и врезался в несколько автомобилей. В результате погибли девять человек, включая виновника ДТП, еще один человек находится в критическом состоянии.

"Мы еще не сталкивались с транспортными происшествиями с таким большим числом жертв", - заявил сотрудник полиции города Александр Куэвас.

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