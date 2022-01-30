В американском штате Невада при ДТП погибли не менее девяти человек

По меньшей мере девять человек погибли в ДТП с участием шести машин в городе Северный Лас-Вегас в американском штате Невада.

По меньшей мере девять человек погибли в ДТП с участием шести машин в городе Северный Лас-Вегас в американском штате Невада.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал KTNV-TV со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, легковой автомобиль двигался на большой скорости, проехал на красный свет и врезался в несколько автомобилей. В результате погибли девять человек, включая виновника ДТП, еще один человек находится в критическом состоянии.

"Мы еще не сталкивались с транспортными происшествиями с таким большим числом жертв", - заявил сотрудник полиции города Александр Куэвас.