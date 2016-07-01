​В американском штате Монтана медведь растерзал велосипедиста

Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Медведь гризли напал на велосипедиста в национальном парке Глейшер в штате Монтана на северо-западе США, мужчина скончался от ран.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Брэд Трит (Brad Treat) и его спутник катались по парку и, вероятно, разозлили животное. Второй велосипедист не пострадал и смог вызвать на место происшествия сотрудников парка.

"Вероятно, они испугали медведя, и медведь стащил Трита с велосипеда. Медики констатировали смерть на месте", — говорится в заявлении местной полиции.

Как отмечает агентство, случаи нападения гризли на людей в парке Глейшер случаются редко. С момента открытия парка в 1910 году произошло десять летальных случаев.