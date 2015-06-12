В американском штате Миссури упал легкомоторный самолет, четыре человека погибли

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет разбился утром в округе Тексас в американском штате Миссури.

Как сообщили местные СМИ, погибли четыре человека.

По данным властей, всего на борту самолета, направлявшегося в штат Юта, находилось пять человек. Один выживший - ребенок - был доставлен на вертолете в больницу. По свидетельству очевидцев, ЧП произошло когда самолет пытался подняться в воздух со взлетно-посадочной полосы с травяным покрытием.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, причины произошедшего пока не известны. Власти начали расследование.