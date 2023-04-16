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В американском штате Мэн сошел с рельсов поезд с опасными веществами

В американском штате Мэн сошел с рельсов поезд с опасными веществами В американском штате Мэн сошел с рельсов поезд с опасными веществами — состав загорелся посреди леса,
Другие страны
16 апреля 2023 г. 02:56
В американском штате Мэн сошел с рельсов поезд с опасными веществами

В американском штате Мэн сошел с рельсов поезд с опасными веществами - состав загорелся посреди леса,

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает местная пожарно-спасательная служба.

"Поезд с опасными материалами сошел с рельсов и загорелся к северу от Роквуда", - указано в информации.

Власти штата призвали жителей не подходить близко к месту аварии. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие и погибшие.

Также неизвестно, что именно за вещества перевозились в составе.

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