В американском штате Мэн сошел с рельсов поезд с опасными веществами

В американском штате Мэн сошел с рельсов поезд с опасными веществами — состав загорелся посреди леса,

В американском штате Мэн сошел с рельсов поезд с опасными веществами - состав загорелся посреди леса,

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает местная пожарно-спасательная служба.

"Поезд с опасными материалами сошел с рельсов и загорелся к северу от Роквуда", - указано в информации.

Власти штата призвали жителей не подходить близко к месту аварии. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие и погибшие.

Также неизвестно, что именно за вещества перевозились в составе.