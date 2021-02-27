В американском штате Мэн почтили память жертв Ходжалинского геноцида

На площади "Monument" в Портланде состоялось мероприятие, приуроченное к 29-й годовщине Ходжалинского геноцида.

На площади "Monument" в Портланде состоялось мероприятие, приуроченное к 29-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает местное бюро Report, на поминальной церемонии, организованной главой азербайджанской общины Тарланом Ахмедовым, ночью были зажжены свечи в память о 63 детях, зверски убитых в Ходжалы.

Проживающие в США наши маленькие соотечественники Джамиля Ахмедова, Рустам Ахмедов и Айдын Назирли зачитали вслух имена этих детей. Слова юных активистов растрогали собравшихся на площади.

На церемонии выступила обучающаяся в США азербайджанская студентка Наргиз Ализаде, которая поделилась воспоминаниями о своих соседях - вынужденных переселенцах, переживших зверства армян и нашедших прибежище в Баку.

Затем были прочитаны молитвы за упокой душ жертв Ходжалинского геноцида и возложены цветы к табло с лозунгом "Справедливость к Ходжалы!".

Машины с табло, отражающими сведения о Ходжалинских событиях двигались по площади, оповещая местных жителей о трагических событиях 29-летней давности.

Глава азербайджанской общины в штате Мэн Тарлан Ахмедов проинформировал местных жителей об учиненной армянами резне азербайджанцев в Ходжалы, призвав их не быть равнодушными.

Вюсаля Аббасова