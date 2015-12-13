В американском штате Калифорния задержан подозреваемый в поджоге мечети

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Стражи порядка в американском штате Калифорния задержали человека, которого они подозревают в поджоге мечети. Об этом сообщили в субботу представители местных властей, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Пожар в исламском центре в городе Палм-Спрингс (штат Калифорния) произошел в пятницу. В результате инцидента никто не пострадал, ущерб нанесен лишь одному помещению в здании. Позже полиция пришла к выводу, что возгорание, скорее всего, не было случайностью.

По словам находившихся в мечети людей, перед тем, как начался пожар, был слышен взрыв. Не исключается, что в здание могли забросить зажигательную бомбу.

Исламский центр, при котором находится мечеть, расположен примерно в 120 км от города Сан-Бернардино (штат Калифорния), где 2 декабря совершили теракт гражданин США Саид Фарук и его супруга Тэшфин Малик. Они ворвались в центр помощи инвалидам и открыли огонь из автоматического оружия. В результате атаки 14 человек погибли, 21 - получил ранения.

Злоумышленники были убиты при задержании. По предварительным данным, они выражали поддержку террористической группировке "Исламское государство", которая позднее взяла на себя ответственность за случившееся.

Некоторые живущие в Калифорнии мусульмане заявляли журналистам, что опасаются мести в связи с произошедшим терактом. Власти не исключают, что поджог в мечети был совершен на почве расовой или религиозной ненависти.

Заместитель начальника ФБР США в Лос-Анджелесе Дэвид Боудич объявил ранее о том, что бюро классифицирует трагедию в Сан-Бернардино как теракт. Нападение на центр стало самым кровавым инцидентом в США с применением огнестрельного оружия с 14 декабря 2012 года, когда 20-летний Адам Лэнза расстрелял 26 человек в школе "Сэнди хук" в Ньютауне (штат Коннектикут).