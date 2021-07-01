В американском штате десятки человек погибли от жары

Не менее 63 человек погибли от жары в американском Орегоне.
Как передает Report, об этом сообщила местная газета Oregonian со ссылкой на главного судмедэксперта штата.
Округ Малтнома, который включает крупнейший город штата - Портленд, - сообщил в заявлении, что только в границах округа умерло 45 человек в возрасте от 44 до 97 лет. Во всех случаях причиной смерти названа гипертермия, или перегрев. Округ напомнил, что в 2017-2019 годах на весь штат пришлось лишь 12 смертей от перегрева.
На протяжении трех дней в штате фиксируются рекорды температуры для этого времени года, в понедельник температура достигала 46,7 градуса по Цельсию. В Портленде температура днем превышает 30 градусов по Цельсию.