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В американском штате Айова произошла стрельба

В американском штате Айова произошла стрельба Неизвестный мужчина устроил стрельбу в американском штате Айова, в результате чего пострадали двое сотрудников правоохранительных органов.
Другие страны
1 июля 2024 г. 06:52
В американском штате Айова произошла стрельба

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в американском штате Айова, в результате чего пострадали двое сотрудников правоохранительных органов.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в местной полиции.

В материале отмечается, что инцидент произошел утром 30 июня. Очевидцы сообщили в оперативные службы о вооруженном мужчине на улице, после чего на место прибыли стражи порядка.

"Двое полицейских были ранены", - говорится в публикации.

При этом, по информации журналистов, сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать нападавшего. В настоящее время проводится расследование.

Авторы статьи добавили, что пострадавших стражей порядка доставили в больницу. Однако никакой информации об их состоянии не поступало.

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