В американском Сент-Луисе третий день продолжаются беспорядки, задержаны десятки человек

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Десятки человек задержаны в ходе беспорядков в американском Сент-Луисе в штате Миссури, жители которого возмущены оправдательным приговором полицейскому, убившему афроамериканца, передает Report со ссылкой на Росбалт.

Акция протеста началась 16 сентября после оправдания экс-полицейского, который в 2011 году убил 24-летнего афроамериканца, подозреваемого в наркоторговле, пять раз выстрелив в него. Около тысячи человек окружили дом мэра города, швыряли в стены емкости с краской и разбили два окна. Далее она переросла в масштабные беспорядки, в результате которой толпа начала бить витрины в центре города, причинив значительный материальный ущерб чужому имуществу. Один полицейский был ранен и доставлен в больницу. Счет задержанный идет на десятки, если не на сотни, человек.

"В связи с беспорядками были проведены многочисленные аресты", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Отмечается, что у некоторых задержанных были изъяты бутылки с неизвестной химической смесью и оружие.