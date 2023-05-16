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В американском Нью-Мексико при стрельбе погибли три человека

В американском Нью-Мексико при стрельбе погибли три человека Минимум три человека погибли в результате стрельбы в Фармингтоне (штат Нью-Мексико, США).
Другие страны
16 мая 2023 г. 00:28
В американском Нью-Мексико при стрельбе погибли три человека

Минимум три человека погибли в результате стрельбы в Фармингтоне (штат Нью-Мексико, США).

Как передает Report со ссылкой на местную полицию, двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

"Два офицера получили ранения, один из полицейского управления Фармингтона и один из полиции штата Нью-Мексико, оба в настоящее время находятся в медицинском центре <...>, им оказывается помощь, они в стабильном состоянии. Есть несколько жертв среди гражданского населения, по меньшей мере трое погибли", - говорится в публикации полицейского управления Фармингтона в Facebook.

По информации, подозреваемый застрелен на месте происшествия. Подробности произошедшего не приводятся.

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