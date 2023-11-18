В американском Нью-Гэмпшире произошла стрельба в больнице

Инцидент со стрельбой произошел в больнице в американском городе Конкорд (штат Нью-Гэмпшир).

Инцидент со стрельбой произошел в больнице в американском городе Конкорд (штат Нью-Гэмпшир).

Как передает Report , об этом сообщила полиция штата на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Полицейские расследуют инцидент со стрельбой в больнице штата Нью-Гэмпшир в Конкорде. Есть многочисленные жертвы", - говорилось в заявлении полиции.

Позднее телеканал NBC сообщил, что подозреваемый мертв: "Ситуация находится под контролем, все пациенты в больнице находятся в безопасности", - уточнило СМИ.

Медучреждение на 185 коек представляет собой больницу неотложной психиатрической помощи. В больнице есть собственная служба безопасности и посетители должны проходить через металлодетекторы. По предварительной версии, подозреваемый пытался пронести оружие в здание.