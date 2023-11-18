О нас

В американском Нью-Гэмпшире произошла стрельба в больнице

В американском Нью-Гэмпшире произошла стрельба в больнице Инцидент со стрельбой произошел в больнице в американском городе Конкорд (штат Нью-Гэмпшир).
Другие страны
18 ноября 2023 г. 03:52
В американском Нью-Гэмпшире произошла стрельба в больнице

Инцидент со стрельбой произошел в больнице в американском городе Конкорд (штат Нью-Гэмпшир).

Как передает Report, об этом сообщила полиция штата на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Полицейские расследуют инцидент со стрельбой в больнице штата Нью-Гэмпшир в Конкорде. Есть многочисленные жертвы", - говорилось в заявлении полиции.

Позднее телеканал NBC сообщил, что подозреваемый мертв: "Ситуация находится под контролем, все пациенты в больнице находятся в безопасности", - уточнило СМИ.

Медучреждение на 185 коек представляет собой больницу неотложной психиатрической помощи. В больнице есть собственная служба безопасности и посетители должны проходить через металлодетекторы. По предварительной версии, подозреваемый пытался пронести оружие в здание.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da xəstəxanada atışma olub, ölənlər var

Другие новости из категории

США объявили иракское ополчение и его лидера террористами
США объявили иракское ополчение и его лидера террористами
18 ноября 2023 г. 02:44
ЦАХАЛ нанесла ответные авиаудары по военной инфраструктуре Хезболла
ЦАХАЛ нанесла ответные авиаудары по военной инфраструктуре "Хезболла"
18 ноября 2023 г. 01:38
Госдеп одобрил продажу Японии крылатых ракет Tomahawk на $2,35 млрд
Госдеп одобрил продажу Японии крылатых ракет Tomahawk на $2,35 млрд
18 ноября 2023 г. 01:23
Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины
Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины
17 ноября 2023 г. 23:36
СМИ: Евросоюз готов отправить свои силы в Финляндию к границе с Россией
СМИ: Евросоюз готов отправить свои силы в Финляндию к границе с Россией
17 ноября 2023 г. 22:15
СМИ: Финляндия рассматривает возможность закрытия всей границы с Россией
СМИ: Финляндия рассматривает возможность закрытия всей границы с Россией
17 ноября 2023 г. 21:12
Минфин США ввел санкции в отношении связанных с Катаиб Хезболлах граждан Ирана и Ирака
Минфин США ввел санкции в отношении связанных с "Катаиб Хезболлах" граждан Ирана и Ирака
17 ноября 2023 г. 20:44
Во всеобщей забастовке в Италии приняли участие 70% транспортников
Во всеобщей забастовке в Италии приняли участие 70% транспортников
17 ноября 2023 г. 19:57
Более 400 нелегалов попытались попасть на территорию Сеуты
Более 400 нелегалов попытались попасть на территорию Сеуты
17 ноября 2023 г. 19:10
Армия обороны Израиля взяла под контроль тренировочный лагерь ХАМАС
Армия обороны Израиля взяла под контроль тренировочный лагерь ХАМАС
17 ноября 2023 г. 18:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi