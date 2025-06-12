О нас

В американском городе Спокане введен комендантский час

В американском городе Спокане введен комендантский час Комендантский час был введен в одном из районов Спокана (штат Вашингтон) в ответ на протесты у здания городского управления иммиграционной и таможенной службы.
Другие страны
12 июня 2025 г. 09:22
В американском городе Спокане введен комендантский час

Комендантский час был введен в одном из районов Спокана (штат Вашингтон) в ответ на протесты у здания городского управления иммиграционной и таможенной службы.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News.

Мэр Спокана Лиза Браун ввела комендантский час в среду вечером, с 9:30 вечера до 5:00 утра.

Отмечается, что акция протеста была организована бывшим членом городского совета Спокана Беном Штукартом, который хотел помешать вывозу мужчины из Венесуэлы, подавшему прошение о предоставлении убежища. Штукарт был задержан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Curfew imposed in US city of Spokane
Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin daha bir şəhərində komendant saatı tətbiq edilib

Самое читаемое

Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
6 июня 2025 г. 09:16
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
9 июня 2025 г. 01:33
Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах
Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах
11 июня 2025 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi