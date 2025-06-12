В американском городе Спокане введен комендантский час

Комендантский час был введен в одном из районов Спокана (штат Вашингтон) в ответ на протесты у здания городского управления иммиграционной и таможенной службы.

Комендантский час был введен в одном из районов Спокана (штат Вашингтон) в ответ на протесты у здания городского управления иммиграционной и таможенной службы.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News.

Мэр Спокана Лиза Браун ввела комендантский час в среду вечером, с 9:30 вечера до 5:00 утра.

Отмечается, что акция протеста была организована бывшим членом городского совета Спокана Беном Штукартом, который хотел помешать вывозу мужчины из Венесуэлы, подавшему прошение о предоставлении убежища. Штукарт был задержан.