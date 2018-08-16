В американском городе произошла массовая передозировка наркотиков

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Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 47 человек были найдены в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут, с признаками передозировки наркотиков, сообщает Report.
Власти города сообщили, что люди могли отравиться синтетической марихуаной. Большинство пострадавших были обнаружены в среду, 42 из 47 человек были доставлены в больницу, пятерым помощь была оказана на месте. Летальных случаев не зафиксировано.
По данным местных СМИ, по делу был арестован один человек, его имя не называется.
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