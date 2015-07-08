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    Число жертв стрельбы в Балтиморе выросло до трех - ОБНОВЛЕНО

    У кампуса университета Мэриленда неизвестный и открыл огонь по находившимся на улице людям

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Число жертв стрельбы у университета в Балтиморе выросло до трех, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press. 

    Уточняется, что погибшие – двое мужчин и одна женщина. Еще одна женщина ранена, она госпитализирована в стабильном состоянии.

    ***10:30

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы, открытой в американском городе Балтимор (штат Мэриленд). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители полиции.

    По их данным, поздно вечером к кампусу Университета Мэриленда подъехали два автомобиля, из одного из которых вышел неизвестный и открыл огонь из автоматического оружия по находившимся на улице людям. Один человек от полученных ранений скончался на месте, еще трое доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

    Полиция начала расследование инцидента.

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