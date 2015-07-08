Число жертв стрельбы в Балтиморе выросло до трех - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Число жертв стрельбы у университета в Балтиморе выросло до трех, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

Уточняется, что погибшие – двое мужчин и одна женщина. Еще одна женщина ранена, она госпитализирована в стабильном состоянии.

***10:30

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы, открытой в американском городе Балтимор (штат Мэриленд). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители полиции.

По их данным, поздно вечером к кампусу Университета Мэриленда подъехали два автомобиля, из одного из которых вышел неизвестный и открыл огонь из автоматического оружия по находившимся на улице людям. Один человек от полученных ранений скончался на месте, еще трое доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция начала расследование инцидента.