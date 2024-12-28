В американской тюрьме после избиения охранниками умер заключенный

Сотрудники исправительного учреждения в Нью-Йорке избивали и применяли насилие к скованному наручниками заключенному, в результате чего мужчина скончался от полученных травм.

Сотрудники исправительного учреждения в Нью-Йорке избивали и применяли насилие к скованному наручниками заключенному, в результате чего мужчина скончался от полученных травм.

Как передает Report , об этом сообщает агентство The Associated Press .

"Недавно опубликованное видео смертельного избиения в тюрьме Нью-Йорка демонстрирует, как сотрудники исправительного учреждения неоднократно избивают мужчину в наручниках, бьют его ботинком в грудь, а затем поднимают его за шею и бросают", - пишет агентство.

Инцидент произошел 9 декабря в тюрьме Марси округа Онейда в штате Нью-Йорк, однако видеозапись была опубликована прокуратурой только 27 декабря.

Представленные кадры показывают, как 13 охранников и медбрат избивают 43-летнего Роберта Брукса. Ему наносили удары в лицо и область живота, сковав наручниками на столе для медосмотров. На следующее утро медики констатировали его смерть.

Как уточняет агентство со ссылкой на предварительные данные медосвидетельствования, причиной смерти мужчины стало удушение, наступившее в результате сдавленной шеи из-за действий другого лица.

Прокуратура штата проводит расследование инцидента. Погибший отбывал тюремный срок с 2017 года за совершенное нападение, однако в тюрьму Марси он прибыл всего за несколько часов до случившегося жестокого нападения тюремных охранников, поскольку ранее находился в другой тюрьме.

В пятницу газета Washington Post сообщила, что полицейские в США систематически нарушают права человека. Издание привело выводы расследований минюста, проведенных после спорных убийств, совершенных сотрудниками правопорядка, указывая, что в США офицеры домогались женщин, плохо обращались с бездомными, использовали бедных, угрожали и нападали на малолетних, насмехались и арестовывали душевнобольных и наказывали протестующих, особенно выступавших против полицейского насилия.