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    В американской школе произошла стрельба

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек ранен в результате стрельбы в школе штата Флорида в США.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает офис шерифа округа Мэрион в Facebook.

    Стрельба произошла в пятницу в средней школе Forest High School округа Мэрион.

    "Подозреваемый находится под стражей, один человек ранен и сейчас им занимаются врачи", - говорится в сообщении офиса шерифа.

    Офис шерифа также попросил родителей не приходить в школу за детьми, а забрать их в близлежащей церкви, куда их приведут сотрудники школы.

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