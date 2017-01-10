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    В американской армии разрешено носить хиджаб

    Новые правила призваны способствовать привлечению на службу в армию мусульман и сикхов

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В американской армии опубликовали новые стандарты внешнего вида, согласно которым мужчины-военные в соответствии с религиозными убеждениями могут носить тюрбаны, а женщины - хиджабы. 

    Как передает Report, об этом сообщает The Independent.

    По словам министра армии США Эрика Фэннинга, новые правила призваны способствовать привлечению на службу в армию мусульман и сикхов.

    При этом отмечается, что цвет головных уборов не должен отличаться от цвета униформы.

    Согласно новым правилам, мужчинам-военнослужащим разрешается также носить бороду, однако ее длина не должна превышать два дюйма.

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