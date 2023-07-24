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В Алжире жертвами пожаров стали 15 человек

В Алжире жертвами пожаров стали 15 человек По меньшей мере 15 человек погибли, еще 25 пострадали за минувшие сутки в результате сильных пожаров, охвативших 16 провинций Алжира.
Другие страны
24 июля 2023 г. 16:49
В Алжире жертвами пожаров стали 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли, еще 25 пострадали за минувшие сутки в результате сильных пожаров, охвативших 16 провинций Алжира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник МВД республики.

Согласно данным ведомства, службы спасения эвакуируют тысячи людей из районов, где бушует огненная стихия, возникшая, по мнению синоптиков, из-за аномально сильной жары. В настоящее время в провинциях ведутся работы по ликвидации очагов возгораний.

Почти сто пожаров зафиксировано на севере страны, самые масштабные - в провинциях Беджайя, Буира, Джиджель, Тизи-Узу, отмечает информационный портал An-Nahar.

Огнем нанесен ущерб сельскохозяйственным угодьям. Тушение пожаров проводится при очень плохих погодных условиях, в том числе при высоких температурах и сильном ветре.

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Версия на английском языке Forest fires in Algeria kill 15 people

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