В Алжире жертвами пожаров стали 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли, еще 25 пострадали за минувшие сутки в результате сильных пожаров, охвативших 16 провинций Алжира.

По меньшей мере 15 человек погибли, еще 25 пострадали за минувшие сутки в результате сильных пожаров, охвативших 16 провинций Алжира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник МВД республики.

Согласно данным ведомства, службы спасения эвакуируют тысячи людей из районов, где бушует огненная стихия, возникшая, по мнению синоптиков, из-за аномально сильной жары. В настоящее время в провинциях ведутся работы по ликвидации очагов возгораний.

Почти сто пожаров зафиксировано на севере страны, самые масштабные - в провинциях Беджайя, Буира, Джиджель, Тизи-Узу, отмечает информационный портал An-Nahar.

Огнем нанесен ущерб сельскохозяйственным угодьям. Тушение пожаров проводится при очень плохих погодных условиях, в том числе при высоких температурах и сильном ветре.