О нас

В Алжире заявили о намерении созвать заседание СБ ООН по БАПОР

В Алжире заявили о намерении созвать заседание СБ ООН по БАПОР Алжир, исполняющий в январе функции председателя Совета Безопасности ООН, намерен в конце месяца организовать заседание Совбеза по ситуации с угрозой прекращения деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации ра
Другие страны
2 января 2025 г. 23:54
В Алжире заявили о намерении созвать заседание СБ ООН по БАПОР

Алжир, исполняющий в январе функции председателя Совета Безопасности ООН, намерен в конце месяца организовать заседание Совбеза по ситуации с угрозой прекращения деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за запрета Израиля на работу агентства в стране.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Алжира при всемирной организации Амар Бенджама.

"Мы намерены в третьей декаде месяца созвать заседание, чтобы обсудить ситуацию с БАПОР. Мы надеемся достигнуть консенсуса, который позволит БАПОР продолжать свою работу от лица Генеральной Ассамблеи, ООН и на пользу палестинскому народу", - сказал он.

Бенджама отметил, что агентство незаменимо и должно продолжать исполнять свой мандат, выданный ему подавляющим большинством стран всемирной организации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əlcəzair UNRWA ilə bağlı BMT TŞ-nin iclasını çağırmaq niyyətindədir

Другие новости из категории

Армия Израиля сообщила об ударе по ракетным установкам Хезболлах на юге Ливана
Армия Израиля сообщила об ударе по ракетным установкам "Хезболлах" на юге Ливана
3 января 2025 г. 00:19
Литва из-за запрета экспорта продукции двойного назначения потеряет €250 млн за год
Литва из-за запрета экспорта продукции двойного назначения потеряет €250 млн за год
2 января 2025 г. 23:36
Нетаньяху одобрил отправку в Катар делегации для продолжения переговоров по Газе
Нетаньяху одобрил отправку в Катар делегации для продолжения переговоров по Газе
2 января 2025 г. 23:21
Литва подписала договор о приобретении за €14 млн шведских гранатометов
Литва подписала договор о приобретении за €14 млн шведских гранатометов
2 января 2025 г. 22:57
СМИ: Подозреваемый в подрыве автомобиля у отеля был сержантом спецназа армии США
СМИ: Подозреваемый в подрыве автомобиля у отеля был сержантом спецназа армии США
2 января 2025 г. 22:38
В ДР Конго убили двух граждан КНР, участвовавших в строительстве автодороги
В ДР Конго убили двух граждан КНР, участвовавших в строительстве автодороги
2 января 2025 г. 22:19
ФБР не видит связи между терактами в Новом Орлеане и Лас-Вегасе
ФБР не видит связи между терактами в Новом Орлеане и Лас-Вегасе
2 января 2025 г. 21:33
Совершивший нападение в Новом Орлеане примкнул к группировке ИГ летом
Совершивший нападение в Новом Орлеане примкнул к группировке ИГ летом
2 января 2025 г. 21:07
Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС на юге сектора Газа
Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС на юге сектора Газа
2 января 2025 г. 20:56
Нетаньяху выписали из больницы после перенесенной операции
Нетаньяху выписали из больницы после перенесенной операции
2 января 2025 г. 20:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi