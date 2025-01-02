В Алжире заявили о намерении созвать заседание СБ ООН по БАПОР

Алжир, исполняющий в январе функции председателя Совета Безопасности ООН, намерен в конце месяца организовать заседание Совбеза по ситуации с угрозой прекращения деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации ра

Алжир, исполняющий в январе функции председателя Совета Безопасности ООН, намерен в конце месяца организовать заседание Совбеза по ситуации с угрозой прекращения деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за запрета Израиля на работу агентства в стране.

Как передает Report , об этом заявил постоянный представитель Алжира при всемирной организации Амар Бенджама.

"Мы намерены в третьей декаде месяца созвать заседание, чтобы обсудить ситуацию с БАПОР. Мы надеемся достигнуть консенсуса, который позволит БАПОР продолжать свою работу от лица Генеральной Ассамблеи, ООН и на пользу палестинскому народу", - сказал он.

Бенджама отметил, что агентство незаменимо и должно продолжать исполнять свой мандат, выданный ему подавляющим большинством стран всемирной организации.