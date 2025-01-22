В Алжире заявили о четырехкратном росте числа террористических атак в Африке

В Африке за последние 10 лет произошло увеличение числа террористических атак на 400%.

В Африке за последние 10 лет произошло увеличение числа террористических атак на 400%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Алжира Ахмед Аттаф, выступая в Нью-Йорке на министерском заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросу противодействия терроризму в Африке.

"Цифры показывают, что за последнее десятилетие в Африке произошло шокирующее увеличение числа террористических атак на 400%, а число погибших в результате терроризма возросло на континенте на 237%", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, "эпицентр мирового терроризма в последние годы сместился в регион африканского Сахеля, на который в настоящее время приходится 48% смертей в мире, связанных с терроризмом, в то время как в 2007 году приходился только 1%".