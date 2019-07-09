​В Алжире заключили под стражу бывшего министра Саида Барката

Бывший министр национальной солидарности и по делам семьи Алжира, экс-депутат парламента Саид Баркат в понедельник был заключен под стражу. Как передаёт Reportсо ссылкой на информационное агентство Algerie Press Service, соответствующее решение принял следователь Верховного суда страны.

Ранее утром Баркат был допрошен. Экс-министра обвиняют в растрате государственных средств, заключении сделок с нарушением действующего законодательства и подделке официальных документов в период его работы в правительстве. После лишения Барката парламентского иммунитета Верховный суд принял решение заключить его под стражу в тюрьму Эль-Харраш.