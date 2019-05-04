​В Алжире задержали младшего брата экс-президента страны

Полиция Алжира задержала в субботу младшего брата экс-президента страны Саида Бутефлику, занимавшего пост советника главы государства.

Об этом сообщил телеканал An Nahar, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, также были задержаны бывшие руководители двух разведслужб страны, они предстанут перед судом 5 мая.

Как отмечает агентство, их обвиняют в попытке подавить с применением силы демонстрации, начавшиеся в стране 22 февраля. Участники этих выступлений требовали отставки президента Алжира Абдельазиза Бутефлики. 2 апреля он сложил с себя полномочия главы государства.

В настоящее время Алжир готовится к проведению президентских выборов, которые намечены на 4 июля. Ведущие оппозиционные партии и деятели Алжира уже заявили об отказе участвовать в них.