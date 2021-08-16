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В Алжире задержали более 30 человек за линчевание мужчины

В Алжире задержали более 30 человек за линчевание мужчины Полиция Алжира сообщила в воскресенье о задержании 36 подозреваемых в причастности к линчеванию мужчины, заподозренного якобы в участии в поджогах лесов.
Другие страны
16 августа 2021 г. 05:00
В Алжире задержали более 30 человек за линчевание мужчины

Полиция Алжира сообщила в воскресенье о задержании 36 подозреваемых в причастности к линчеванию мужчины, заподозренного якобы в участии в поджогах лесов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным генпрокуратуры Алжира, 11 августа группа граждан в городе Ларбаа-Нат-Иратен северной провинции Тизи-Узу задержала троих мужчин, заподозрив их в причастности к поджогам лесов, и начала избивать их. В ситуацию вмешалась полиция, забравшая троих мужчин в отделение, однако нападавшим удалось вытащить одного из них из отделения полиции.

Мужчину - Джамеля Бенсмаила - избили на городской площади и подожгли, в результате он скончался. Полицейские, пытавшиеся спасти жертву, также пострадали.

В ходе следственных мероприятий задержаны 36 человек, в том числе три женщины. Среди них мужчина, который ударил жертву ножом, и женщина, подстрекавшая толпу сжечь тело.

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Версия на азербайджанском языке Əlcəzairdə meşəni yandıran şəxsi döyüb özünü yandırdılar

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